Società in nome collettivo, recapture dell’Ace innovativa per prelievo in conto utili di Gianluca Dan

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Una società in nome collettivo in contabilità ordinaria per superamento dei limiti ha fruito della super Ace nel periodo d’imposta 2021, calcolata tenendo conto del risultato del 2021 che era ampiamente positivo (1 milione di euro circa), e non vi erano stati prelievi da parte dei soci. Nel corso del 2022 i tre soci hanno prelevato 300mila euro a testa per un totale di 900mila euro in conto utili. La società nell’anno 2022 ha conseguito un utile di 800mila euro.

Si chiede se nel caso indicato si verifichi...