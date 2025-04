Società non operative per un triennio, il cambio di rotta cerca spazio nella dichiarazione Iva

Per le società non operative per un triennio, il nuovo modello Iva annuale non recepisce le indicazioni della Corte di Giustizia Ue C-341/22, recentemente confermate dalle sentenze della Cassazione 4151 e 4157 del 18 febbraio 2025.

Anche quest’anno, infatti, le istruzioni al modello Iva 2025 per il 2024 prevedono che le società che sono di comodo per il 2024 e per i due anni precedenti e che hanno indicato il codice 4 nel rigo VA15, non possano ripartire l’importo dell’Iva a credito annuale (indicata...