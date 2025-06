Società Ue, Pex operativa sulle quote qualificate

Con l’istituzione del codice tributo «1864» (risoluzione 33/E del 2025), diviene operativo lo speciale regime di tassazione all’1,3% delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate tassabili in Italia, non relative a una stabile organizzazione in Italia, da parte di società ed enti commerciali fiscalmente residenti e soggetti alle imposte sul reddito delle società in uno Stato Ue o See.

Il particolare regime di tassazione – che consiste nell’applicare l’imposta sostitutiva...