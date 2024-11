Sovracanoni idroelettrici, sulla pretesa non decide il giudice tributario

In materia di sovracanoni per derivazioni idroelettriche, la giurisdizione tributaria è esclusa quando la controversia non riguarda tributi propriamente detti, ma concerne la legittimità di provvedimenti relativi a prestazioni patrimoniali imposte per finalità solidaristiche e di riequilibrio ambientale. In tali circostanze, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario o amministrativo, a seconda che il provvedimento impugnato sia discrezionale o vincolato. Così si è espressa la Cgt di Roma nella...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi