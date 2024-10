Srl trasparenti, concordato anche con l’addio del socio

Accesso al concordato preventivo biennale (Cpb) per le società tra professionisti in reddito d’impresa sempre subordinato all’applicazione degli Isa. Le modifiche della compagine sociale in caso di opzione per la trasparenza delle società di capitali non operano come causa di esclusione ai fini dell’applicazione del Cpb. In caso di recesso/esclusione di soci da Società di persone/associazioni ex articolo 5 del Tuir, invece, si verifica sempre una causa di esclusione dal concordato, indipendentemente...