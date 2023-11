Stop alla nuova notifica agli eredi con il termine ancora aperto per il ricorso di Marcello Maria De Vito

Link utili Cgt secondo grado Calabria, sentenza 2369/8/2023 Corte di Giustizia Tributaria

I termini pendenti alla data del decesso del contribuente o in scadenza entro quattro mesi sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Qualora, alla morte del contribuente, sia ancora pendente il termine per impugnare l’atto impositivo correttamente notificato al contribuente stesso, l’ufficio non ha alcun obbligo di notificare un nuovo atto agli eredi. In tal caso, si applica solo l’ articolo 65, comma 3, del Dpr 600/1973, a norma del quale tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Sono questi i principi riaffermati dalla...