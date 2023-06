Stp multidisciplinari, lo statuto fissa l’attività esercitata di Federico Gavioli

Nelle Stp multidisciplinari l’ attività esercitata può essere solo quella stabilita nello statuto e l’ avvocato può parteciparvi ma solo come socio finanziatore e non come professionista perché la specialità della professione forense e delle Sta (società di avvocati) non è applicabile alle società tra professionisti (Stp) previste dall’ articolo 10, della legge 183 del 2011.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con il Pronto Ordini 51 del 17 maggio 2023, fornisce...