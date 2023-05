Superbonus, crediti verso una nuova classificazione di bilancio di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









Si consolida l’ipotesi di un clamoroso ritorno al passato nella classificazione di bilancio dei crediti legati al superbonus e al bonus facciate. Più di un indizio in questo senso arriva dall’ultima audizione dell’Istat in commissione Bilancio alla Camera, il cui testo è stato appena acquisito nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui crediti fiscali in corso a Montecitorio (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 25 maggio): dall’attuale classificazione dei crediti come “pagabili” si potrebbe tornare...