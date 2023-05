Superbonus, opzione su 10 anni anche per le rate ancora residue di Luca De Stefani

Via libera alla ripartizione decennale anche solo una «quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta», non ancora utilizzata in compensazione in F24. Il chiarimento è contenuto nel provvedimento 132123/2023 (punti 2.1 e 3) delle Entrate, che ha dato attuazione alla possibilità di optare a partire da martedì 2 maggio per l’utilizzo su dieci anni i crediti derivanti da cessioni di superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche comunicate all’Agenzia entro il 31 marzo 2023.

Ma...