Forfettari, la nota di credito dall’Olanda va comunicata allo Sdi

La domanda Un contribuente forfettario riceve una nota di credito (già autofattura elettronica) da una società olandese, a titolo di rimborso cashback sul suo conto per transazioni che il contribuente ha effettuato in un trimestre precedente con la carta di credito. L’autofattura elettronica già fatta dalla società olandese è un TD17 con imponibile e Iva negativi. Si chiede se è corretta l'applicazione dell’Iva per questa operazione e se il contribuente forfettario ha qualche adempimento da effettuare, in conseguenza dell’applicazione dell’Iva.

A. B. - Como

Si ritiene che, oltre al documento emesso dall’emittente olandese, si debba far riferimento a quanto segue. Il codice N2.2 va adoperato in tutti i casi in cui un soggetto Iva (ad esempio le operazioni cosiddette "monofase" di cui all’articolo 74 Dpr 633/72) non è obbligato ad emettere fattura. Al riguardo si confronti la faq n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018 nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’agenzia delle Entrate e aggiornata il 29 aprile 2021. Il codice N2.2 deve altresì essere...