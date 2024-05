Non tassata la liquidazione del fondo canadese poi trasferita in Italia

La domanda

Una persona fisica residente fiscalmente in Canada ha deciso di rientrare fiscalmente in Italia. Decide pertanto di farsi liquidare i propri investimenti esteri rappresentati da un piano di accumulo (fondo pensione) e da un altro fondo di investimento governativo, pagando, se dovute, le imposte estere. Le somme riscosse verranno trasferite in Italia al momento del trasferimento della residenza fiscale. In base alla Convenzione contro le doppie imposizioni sembra non emergere materia imponibile in Italia e si chiede conferma di ciò. Grazie

L. Z. - Treviso