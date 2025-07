Ristrutturazione, nessun beneficio sui materiali comprati con carta di credito

La domanda Ho acquistato sanitari, piatto, box doccia e piastrelle, ma ho pagato la fattura con carta, e non con bonifico. Ho, invece, fatto un bonifico “parlante” all’impresa che si sta occupando dei lavori. Vorrei sapere se, per i materiali che ho comprato direttamente, ho accesso alla detrazione per ristrutturazione.

La risposta è negativa. Il pagamento delle spese edilizie agevolabili esige, ai fini dell’effettivo accesso al beneficio fiscale, l’utilizzo dello strumento del bonifico “dedicato”, funzionale all’effettuazione della ritenuta, come precisato dalla circolare 17/E/2023, alle pagine 21 e seguenti, potendosi - al più - ammettere, in date circostanze eccezionali, specificate nella circolare 43/E/2016, l’impiego di un bonifico non dedicato (corredato da dichiarazioni del soggetto cedente, per cui i corrispettivi...