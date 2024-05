Acconto da versare per la società di capitali messa in liquidazione il 31 dicembre 2022

La domanda Una società di capitali il 31 dicembre 2022 viene messa in liquidazione. La società doveva pagare gli acconti sul reddito 2022 da pagarsi come noto nel 2022 con il metodo storico oppure poteva non pagare gli acconti?

r. z. UD

Se la messa in liquidazione ha effetto dal 31 dicembre 2022, assumendo che l’esercizio ordinario coincida con l’anno solare, si applica l’articolo 182, comma 1, del Tuir, che prevede l’imposizione sul reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data della messa in liquidazione (ossia tra il 1° gennaio e il 30 dicembre 2022). In base al successivo comma 3, il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio...