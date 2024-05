Ricostruzione abitazione principale, il mutuo cerca la sostitutiva ridotta

La domanda Un soggetto ha acquistato un terreno su cui ristrutturerà un immobile che verrà adibito ad abitazione principale e unica proprietà immobiliare (trattasi di demolizione e ricostruzione). Nelle prossime settimane dovrà stipulare un mutuo ipotecario per finanziare la costruzione. Il soggetto ha già una casa di proprietà acquistata da oltre 10 anni con le agevolazioni prima casa che verrà venduto entro 12 mesi dalla stipula del finanziamento. Quale aliquota (0,25% o 2%) di imposta sostitutiva serve applicare al finanziamento ipotecario?

R. M. - Mantova

L’articolo 1, comma 55, della legge 208/2015, ha aggiunto il comma 4-bis, all’articolo 1, nota II-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, in virtù del quale le agevolazioni fiscali per la prima casa (previste per il trasferimento di case di abitazione non di lusso, diverse cioè da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) deve trovare applicazione anche agli atti di compravendita per i quali il cessionario sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo...