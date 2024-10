Taglio al cuneo, in busta paga vantaggi fino a mille euro annui

Dal 2025 incremento in busta paga fino a mille euro netti l’anno per chi ha retribuzioni fino a 35mila euro. Premiati anche i dipendenti con stipendio annuo da 36mila a 44mila euro. Sempre dal prossimo anno sono da considerare strutturali per le persone fisiche sia il taglio del cuneo fiscale, sia la tassazione con tre aliquote di imposta e tre scaglioni di reddito già introdotta, per il solo anno 2024, dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 216/2023. Sono queste alcune delle novità fiscali contenute...

