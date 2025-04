Tassazione delle Cfc, scelta della sostitutiva al 15% nel quadro FC

La tassazione delle Cfc apre all’opzione per l’imposta sostitutiva del 15 per cento. La scelta si effettua nel quadro FC del modello Redditi 2025, ma va considerata già nella chiusura del bilancio 2024 per il corretto stanziamento delle imposte. Il regime si applica solo se tutte le controllate estere con passive income maggiori di un terzo hanno bilancio certificato.

Per le società controllate estere che non superano il passive income test previsto dall’articolo 167, lettera b, del Tuir, scatta, ...