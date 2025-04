Cartelle dilazionate, le rate pagate regolarmente evitano blocco o riduzione dei rimborsi

La domanda Un contribuente che abbia richiesto la dilazione di cartelle notificate per debiti erariali, regionali e comunali, presenti in agenzia delle Entrate Riscossione, è soggetto al blocco dei rimborsi fiscali ex articolo 28 ter per il credito da 730 richiesto? Qualora la dilazione delle sopra citate cartelle decorra successivamente al blocco operato ha diritto ad ottenere il rimborso o le somme restano, in ogni caso, congelate?

P. B. - Napoli

Salvo il caso di mancato accoglimento o di decadenza, la presentazione dell’istanza di dilazione dei ruoli ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/73 impedisce l’applicazione dell’articolo 28 ter del Dpr 602/73 che disciplina, lo si ricorda, una modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo tramite compensazione con quelle chieste a rimborso dal contribuente. In particolare, in forza del citato articolo 28 ter del Dpr 602/73, in occasione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro...