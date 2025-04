Zes 2025: l’escavatore non agevolato rientra nella soglia di 200mila euro

La domanda

Si chiede un parere in merito alla possibilità di ricomprendere un macchinario, acquistato e consegnato il 27 dicembre 2024, nel credito Zes 2025. Il bene fa parte di un progetto di investimento che prevede l’acquisto di due macchinari da parte di un’impresa edile operante nell’edilizia pubblica che intende acquistare un escavatore e uno scarrabile. L’escavatore è stato acquistato a fine dicembre 2024 mentre lo scarrabile è in attesa di approvazione del leasing. Il dubbio sorge in quanto dal tenore letterale della norma agevolativa sembrerebbero esclusi gli investimenti realizzati dal 16 novembre 2024 al 31 dicembre 2024. Inoltre, laddove si ritenesse non agevolabile l’acquisto già effettuato, si chiede un parere in merito alla possibilità di tenerne conto quantomeno per il raggiungimento della soglia minima di 200mila euro del progetto di investimento complessivo (così da poter perlomeno usufruire del credito da calcolarsi sul secondo macchinario da acquisire in leasing).

N. G. - Catania