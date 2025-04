Il bene ceduto al rappresentante fiscale e consegnato in Portogallo sconta l’Iva

La domanda Un soggetto italiano vende a un soggetto svizzero con rappresentante fiscale italiano ma consegna la merce in Portogallo con resa franco fabbrica. Si tratta di una triangolazione interna che richiede una fattura con tipo documento TD25? Vista la resa franco fabbrica va applicata l’Iva? Nel campo "cessionario/committente" deve figurare il rappresentante fiscale con la partita Iva italiana oppure il soggetto svizzero con l'indirizzo svizzero e la partita Iva italiana del rappresentante fiscale? Oppure deve figurare il soggetto svizzero con partita Iva svizzera e il rappresentante fiscale deve figurare nel campo «Dati del rappresentante fiscale del cessionario/committente»?

M. T. - Varese

Preliminarmente, giova precisare che, in base agli elementi forniti, l’operazione non sembrerebbe una triangolare interna non imponibile ai fini Iva a norma dell’articolo 58 del Dl 331 del 1993 (che coinvolge due soggetti italiani e un soggetto europeo), in quanto, oltre a non essere noto se c’è un acquirente finale e se questi è un soggetto stabilito in Portogallo, per la presenza della clausola “ex works” sembrerebbe non ricorrere la condizione richiesta dalla norma, ossia che i beni siano trasportati...