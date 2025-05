Gli utili su fondi comuni immobilizzati non rettificano il reddito concordato

La domanda Una società di ingegneria (srl) che ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025, ha realizzato nel 2024 utili su titoli (fondi comuni Eurizon) iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. Si chiede se al fine della determinazione delle imposte, questi utili vadano a rettificare il reddito concordato (P06) rientrando quindi tra le voci dell’articolo 16, Dlgs 13/2024 come le plusvalenze o le sopravvenienze attive.

S. V. - Bari

Gli utili su titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie non vanno a rettificare il reddito concordato (P06) ai fini del concordato preventivo biennale (Cpb) 2024-2025, in quanto non rientrano tra le eccezioni previste dall’articolo 16 del Dlgs 13/2024.

L’articolo 16 del Dlgs 13/2024 disciplina i componenti positivi e negativi che rettificano...