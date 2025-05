Diritto camerale, impugnazione entro 60 giorni per far valere la prescrizione

La domanda Il 13 maggio 2024 ho ricevuto tre cartelle esattoriali per mancato pagamento del diritto annuale della Camera di commercio in relazione, rispettivamente, agli anni 2015, 2016 e 2017. Vorrei chiedere come la disciplina emergenziale da Covid incide su prescrizione e decadenza. In particolare, si applicano (cumulativamente o disgiuntamente) la sospensione dell’attività di Ader e la proroga dei termini nei confronti del debitore? Se sì, quali sono le fonti normative, come funzionano e quali slittamenti dei termini di prescrizione/decadenza esse comportano?

A. F. - Prato

In via preliminare, si precisa che secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità, il termine per il recupero del diritto camerale è prescrizionale e quinquennale (si veda Corte di cassazione, sentenze n. 4283/2010, n. 22351/2020, n. 14224/2021 e n. 22897/2022), mentre secondo un altro orientamento giurisprudenziale di merito, il diritto camerale si prescriverebbe in 10 anni laddove, in difetto di una norma espressa, il termine non può che essere decennale ai sensi dell’articolo 2946 del...