Cessione di diritti reali tassata solo dagli atti 2024

Tassazione dei diritti reali solo per gli atti perfezionati a partire dal 2024; ne consegue l’esclusione da imposizione per quelli perfezionati fino al 31 dicembre 2023. La conclusione emerge dalla risposta data il 29 maggio dal Mef durante il question time in Commissione VI Finanze (n. 5 - 00424) alla domanda presentata dall’onorevole Congedo ed altri (FdI).

La questione trae origine dalle modifiche introdotte dal comma 92, lettera b), della legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023). La norma, in particolare...