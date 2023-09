Tasse delle imprese, la sfida per crescere di Maurizio Leo, vice ministro all'Economia con delega alle Finanze









È in consultazione lo schema di decreto attuativo della direttiva 2022/2523, di recepimento delle Global Anti-Base Erosion Rules (Regole GloBE), in conformità agli obiettivi del Pillar Two dell’Ocse. Si confida nel miglior contributo di tutti, nella consapevolezza che l’adozione di tale direttiva, attesa per fine anno, possa anche rappresentare l’occasione per ripensare più a fondo il modello di imposizione del reddito delle imprese e gli incentivi fiscali loro destinati. E ciò, anche oltre il perimetro...