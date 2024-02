Telefisco 2024, le risposte delle Entrate: lavoro autonomo

Pubblichiamo la seconda e ultima parte delle risposte delle Entrate ai quesiti degli esperti del Sole 24 Ore a Telefisco 2024. La prima parte delle risposte è stata pubblicata il 31 gennaio 2024.

Forfettari e rettifica della detrazione

I forfettari, che superano la soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi e fuoriescono dal regime nell’anno stesso, hanno diritto d effettuare la rettifica della detrazione in mesi. Come si procede con riferimento ai servizi parzialmente utilizzati?

Si pensi, ad esempio, a un contratto per una campagna pubblicitaria. Con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, in riferimento al leasing (si veda il paragrafo 3.1.2), è stato chiarito che per i servizi non ancora fruiti al 1° ottobre 2023 (data in cui risulta superata la soglia dei 100.000 euro) e pagati anticipatamente: «l’operatore commerciale rettifica in aumento l’Iva a credito per l’importo corrispondente ai mesi residui del 2023 (ottobre, novembre e dicembre = 3 mesi)».