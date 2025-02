Terreno agricolo affittato: vale il reddito dominicale

I modelli dichiarativi 2025 pubblicati in bozza continuano a offrire ai locatori di terreni agricoli la possibilità di dichiarare se trattasi di fitto in regime vincolistico (codice 2) o di libero mercato (codice 3). Nella prima ipotesi potrebbe assumere rilevanza il canone percepito che, se inferiore al reddito dominicale rivalutato con i coefficienti di legge, in luogo di quest’ultimo costituirà materia imponibile. Per i contratti in regime di libero mercato, invece, non occorre confrontare gli...

