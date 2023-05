Testo unico per la riforma delle agevolazioni fiscali di Giovanni Parente









Il Fisco accelera sulla stesura dei Testi unici previsti dalla delega. Ce ne sarà anche uno interamente dedicato alle tax expenditures che potrà anche essere utilizzato come base di lavoro per l’attività di revisione del sistema delle agevolazioni su cui il Governo si metterà al lavoro nelle prossime settimane. Compatibilmente con l’iter parlamentare della delega il cui esame sta per essere avviato in commissione Finanze alla Camera dopo la nomina dei due relatori (Fabrizio Sala di Forza Italia e...