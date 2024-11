Titoli senza svalutazione anche per il 2024

Possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante estesa all’esercizio 2024. Il decreto del Mef del 23 settembre 2024 ripropone anche per quest’anno la norma, già contenuta in precedenti decreti relativi ad annualità sino al 2023, che prevedeva anche la possibilità di reiterazione in relazione all’evoluzione della situazione dei mercati.

La disposizione consente alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli...