Tour operator, Iva speciale anche senza qualifica

Regime speciale Iva delle agenzie di viaggio anche per coloro che non rivestono la qualifica di agenzia di viaggio o tour operator. L’agenzia delle Entrate, con la risposta n. 155 del 15 luglio, sottolinea un principio noto in ambito unionale chiarito anche dalla Corte di giustizia UE con la sentenza relativa alla causa C-200/04.

In particolare, l’Agenzia condivide il principio secondo cui, con riferimento al presupposto soggettivo, l’applicazione del regime speciale Iva previsto dall’articolo 74-...