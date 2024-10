Transfer pricing, necessarie variazioni sui prezzi non congrui

Transfer pricing, ultimi giorni per formalizzare la documentazione anti sanzioni, così da poter barrare la apposita casella nel modello Redditi 2024. Secondo le Entrate, per la documentazione nazionale vi è l’obbligo della lingua italiana, al contrario del master file che può essere redatto anche in inglese. Qualora si riscontrino disallineamenti tra prezzi contabilizzati nel bilancio 2023 e valori di libera concorrenza, ci si chiede se siano possibili aggiustamenti ex post al margine di profitto...

