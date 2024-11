Trust in campo anche nel risanamento delle imprese

L’associazione «Il trust in Italia» sotto la guida del professore Maurizio Lupoi da oltre 25 anni rappresenta la “casa” degli studiosi del trust in Italia e celebra in questi giorni il venticinquennio della sua attività con il congresso nazionale di Palermo del 15 e 16 novembre, al quale intervengono prestigiosi relatori tra i quali molti accademici.

Il trust è l’istituto giuridico più duttile, ma anche più complesso, che offre il nostro ordinamento e sta vivendo una stagione di particolare crescita...