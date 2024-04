Trust liquidatorio: senza l’asta vantaggi per debitori e creditori

Trust liquidatorio come soluzione win-win per dirimere, con vantaggio per i creditori, la complicata situazione del debitore che si trova coinvolto in una procedura esecutiva finalizzata alla vendita coattiva di alcuni suoi beni, per ricavare il denaro necessario a pagare i suoi debiti.

Nel 2022, ad esempio, è stata così gestita la liquidazione di Eviva Spa, avvenuta sotto il controllo del tribunale di Milano. E più di recente il trust liquidatorio è stato messo in pratica a Torino da TrustEtico...