Utili extracontabili accertabili solo con prove circostanziate e puntuali

I costi indeducibili accertati in capo ad una società a ristretta base azionaria (società il cui controllo è in mano a un piccolo numero di azionisti o soci) consentono all’agenzia delle Entrate di presumere la distribuzione di utili in capo ai soci. Tale presunzione utilizzata dal Fisco in modo automatico non è stata applicata da parte della Corte di giustizia di primo grado di Bari (presidente Miccolis, relatore Mazzaraco) nella sentenza n. 335/5/2025.

Secondo i giudici l’amministrazione finanziaria...