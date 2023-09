Leasing nautico, lo stazionamento fa scattare l’utilizzo per l’Iva di Carla Bellieni e Benedetto Santacroce

Nel caso in cui uno yacht – armato o meno che sia, sia esso in banchina o in rimessaggio a terra – stazioni, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in Italia ovvero in un altro Paese dell’Unione, si configura «utilizzo» nel territorio unionale ai fini dell’individuazione del luogo della prestazione di servizi nei contratti di leasing nautico. Non si configura «utilizzo» nel solo caso «in cui l’unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta...