Variazioni e sconti contrattuali, il recupero dipende dalla nota

Il tema della detrazione s’interseca inevitabilmente con quello delle note di variazione in diminuzione. Infatti, in base all’attuale formulazione dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, il venir meno, in tutto o in parte, di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura o la riduzione dell’ammontare imponibile implica la possibilità di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, anziché procedere a una rettifica, come sarebbe più corretto in base alle disposizioni unionali....

