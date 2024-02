Vendita di quote, tassata la compensazione decisa per corrispondenza

Con la sentenza n. 375/1/2023 (presidente e relatore Fischetti) la Cgt di Bergamo ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro applicata nella misura proporzionale dello 0,5% del valore della compensazione volontaria enunciata in un diverso contratto stipulato per “corrispondenza”, quale saldo del prezzo di vendita di parte delle quote azionarie.

Nel caso esaminato una società aveva ceduto il 30% del capitale sociale ad altra impresa, la quale si era impegnata a corrispondere...