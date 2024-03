Vendite giudiziarie, per i delegati esame finale anche online

La prova finale del corso per delegati alle vendite giudiziarie si potrà svolgere anche online, in modalità sincrona e sarà differente per ogni candidato. A regolamentare lo svogimento dell’esame finale del corso di alta formazione per delegati alle vendite giudiziarie è il regolamento ad hoc approvato dai Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e notai che entrerà in vigore il prossimo primo aprile, come informa una nota del Cndcec . L’obiettivo - come richiesto anche dalla Scuola superiore...

