Abuso del diritto anche negli scambi tra privati

Anche in una operazione tra privati, non attinente all’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale, può essere contestato l’abuso del diritto, vale a dire che si tratta di una costruzione preordinata all’indebito conseguimento di un mero vantaggio fiscale, non giustificato da valide ragioni economiche diverse dall’obiettivo di conseguire un risparmio di imposte.

E’ quanto la sezione tributaria della Cassazione afferma nella ordinanza n. 20673 del 25 luglio 2024 all’esito di un giudizio...