Abuso dei permessi «104» con valutazioni specifiche

È legittimo licenziare per giusta causa il dipendente che fruisce dei permessi in base alla legge 104/1992, se manca completamente il nesso tra assenza dal lavoro e assistenza al familiare con disabilità. L’assistenza fornita alla persona con disabilità deve formare oggetto di una valutazione unitaria e può sostanziarsi in interventi diversificati.

Con due recenti ordinanze, di senso opposto, la Cassazione torna nuovamente a pronunciarsi sui permessi previsti dalla legge 104, cercando ancora di tracciare...