Accertamento unico per ogni anno d'imposta ma restano le eccezioni di Dario Deotto e Luigi Lovecchio









Obbligo di accertamento unitario per ciascuna imposta e per ciascun anno, salvo diverse specifiche disposizioni di legge. La bozza di decreto di riforma dello Statuto dei diritti dei contribuenti dovrebbe porre un freno alla moltiplicazione degli atti di accertamento nei confronti dei contribuenti.

In via generale, è sempre stato affermato, in dottrina e giurisprudenza, che l’accertamento dei tributi deve essere tendenzialmente unitario. Ciò in ragione sia del principio del buon andamento della Pubblica...