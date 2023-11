Accertamento unico a ostacoli di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Il punto. Lo schema di decreto legislativo sullo Statuto del contribuente ha previsto una sola rettifica per anno e per impostaResta l’eccezione di riferita a «parziali» e «integrativi»: per rendere effettivo il principio occorre mettere a punto questi strumenti

Gli accertamenti fiscali devono essere tendenzialmente unitari, per anno e per imposta. Il principio è sancito espressamente nello schema di decreto legislativo che attua la revisione dello Statuto del contribuente (legge delega 111/2023) varato dal Consiglio dei ministri e atteso in Parlamento. Si tratta di un’affermazione di grande civiltà giuridica che, tuttavia, corre il rischio di non avere impatti concreti se non si interviene anche sulla nozione di accertamento parziale.

Per capire le ragioni...