Affitti, cedolare secca per l’immobile abitativo anche all’inquilino impresa

Il locatore può scegliere la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore stipuli un contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua professione per le esigenze abitative dei propri dipendenti. Di qui il significativo principio di diritto espresso dalla Cassazione (sentenze nn. 12076 e 12079) secondo cui «in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad...

