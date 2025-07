Sentenza condizionata senza imposta fissa

Deve essere tassata con l'imposta di registro in misura proporzionale, e non in misura fissa, la sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare, subordinatamente alla condizione del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, emessa in un giudizio azionato da un promittente venditore che lamentava l'inadempimento del proprio promissario acquirente, il quale aveva a sua volta infruttuosamente proposto una domanda riconvenzionale per sentir dichiarare la risoluzione...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi