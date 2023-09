Accesso al beneficio anche per associazioni sportive dilettantistiche di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio









Cinque per mille 2023: c’è tempo fino al 2 ottobre prossimo per l’iscrizione nell’elenco beneficiari. Entro questo data gli enti che non siano già accreditati avranno la possibilità di sanare la mancata iscrizione mediante la remissione in bonis.

In altri termini occorre presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille e versare, a titolo sanzionatorio, un importo pari a 250 euro (articolo 2 Dl 16/12). Con la specifica che, in ogni caso, i requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio devono...