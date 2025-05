Aperte le candidature per aderire all’Erasmus giovani imprenditori

Il programma Erasmus per Giovani Imprenditori è operativo anche per il 2025. Finanziato dalla Commissione Europea, il programma offre ai nuovi imprenditori o a coloro che stanno concretamente progettando l’avvio di un’impresa la possibilità di svolgere un periodo di scambio professionale presso una PMI situata in un altro Paese europeo. L’obiettivo è favorire l’apprendimento esperienziale attraverso la collaborazione diretta con un imprenditore esperto, che opera da almeno tre anni e si rende disponibile...

