Accesso precluso solo dai debiti definitivi

Debiti tributari e previdenziali superiori a 5mila euro bloccano l’accesso al concordato preventivo biennale (Cpb) solo se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o se risultanti da atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Il decreto correttivo (Dlgs 108/2024) riforma il secondo comma dell’articolo 10 del Dlgs 13/2024 tratteggiando un sistema di blocco lineare tra debiti tributari e contributivi valevole sia per i soggetti concordatari Isa che per i forfettari.

Prima della modifica...