Accise, dalla Consulta la doppia tutela di contribuenti e fornitori

E’ costituzionalmente illegittima l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (istituita dall’articolo 6 del Dl 511/1988), con riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, per violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 e dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in quanto non rispetta il requisito della «finalità specifica» circa la destinazione ...

