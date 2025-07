Accise sul gas, la prova della traslazione su terzi spetta alle Dogane

Spetta all’agenzia delle Dogane l’onere di dimostrare la traslazione delle accise sul gas naturale, in quanto fatto impeditivo del diritto al rimborso in base all’articolo 29 della legge 428 del 1990, e la prova può essere data anche per presunzioni, purché gravi precise e concordanti. Ne consegue che l’appostazione di una generica voce del bilancio d’esercizio dell’imprenditore tenuto al pagamento delle accise, in quanto mero indizio, non è idonea di per sé sola a integrare la prova della traslazione...

