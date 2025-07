Nel contraddittorio preventivo difesa senza tempi supplementari

Il termine assegnato al contribuente nel contraddittorio preventivo per la presentazione delle osservazioni allo schema di atto è comprensivo anche della richiesta per accedere ed estrarre copia di documenti contenuti nel fascicolo. L’autotutela obbligatoria riguarda anche gli atti sanzionatori e non solo quelli impositivi. È onere del contribuente, pena l’inammissibilità dell’interpello presentato, dimostrare che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta dalla banca dati non fornisca...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi