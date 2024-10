Accise, istanza di rimborso entro 90 giorni dal giudicato

Il fornitore di energia elettrica, risultato soccombente nel giudizio di ripetizione di indebito, è tenuto a richiedere il rimborso nel termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ne impone la restituzione, a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione ordinaria in caso di definizione (con estinzione) del giudizio in sede di appello. Così si è espressa la Cgt di primo grado di Piacenza (presidente e relatore Massa) nella sentenza 106/1/2024 nell’ambito del giudizio...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi