Accise sull’energia, rimborso dell’addizionale con istanza alle Dogane

È legittima l’azione diretta del consumatore nei confronti dell’agenzia delle Dogane per il rimborso dell’addizionale provinciale sulle accise sull’energia elettrica ex articolo 6 Dl 511/1988. E ciò anche per il periodo anteriore alla sua abrogazione, stante la contrarietà della normativa nazionale al diritto comunitario (Corte Ue, sentenza causa C-316/22 Gabel Industria Tessile). Lo ribadisce la Cgt di primo grado di Piacenza nella sentenza 61/2/2025 (presidente e relatore Morlini), affermando altresì...

